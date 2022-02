Il dramma di Alessandra Celentano, la maestra di Amici parla della sua malattia

Alessandra Celentano ha parlato della brutta malattia che l’ha colpita qualche anno fa, la sindrome dell’alluce rigido. La maestra di Amici ha rivelato che nonostante l’intervento avrà dei limiti per tutta la vita, ad esempio non potrà più ballare seriamente.

“La sindrome dell’alluce rigido, che colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e ai dolori atroci” racconta la Celentano. “È un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave. Io, però, l’ho trascurato ed è stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare. A settembre mi sono operata per non avere problemi con le registrazioni di Amici

. La situazione è migliorata, non ho più i dolori atroci che avevo un tempo. Ma ho ancora molti limiti e li avrò per sempre: non posso più né correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa. Anche nella danza sono molto limitata: un tempo ballavo, oggi al massimo posso ballicchiare. Non è stato facile affrontare tutto sia dal punto di vista fisico che psicologico. Quelli di Amici e Maria De Filippi mi hanno aiutato nei momenti più duri” .