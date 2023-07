Il Governo approva il decreto ‘anti caldo’: fondi per i lavoratori di edilizia e agricoltura

PUBBLICITÀ

Il governo ha approvato il decreto per salvaguardare i lavoratori dalle alte temperature. In Consiglio dei ministri il governo ha infatti approvato alcune riforme volte a salvaguardare i lavoratori dell’edilizia e dell’agricoltura dalle temperature altissime delle ultime settimane.

Il nuovo decreto ‘anti afa’

Le alte temperature delle ultime settimane hanno allertato il Governo Meloni e i maggiori sindacati italiani. Già da settimane era infatti in progetto un decreto che salvaguardasse i lavoratori dalle alte temperature. Il fulcro del dl è il mondo dell’edilizia e dell’agricoltura. Sono dieci milioni i fondi stanziati per la cassa integrazioni dei lavoratori in questi due specifici ambiti. Il decreto dovrebbe servire a tutelare la salute dei lavoratori dai potenziali danni delle temperature altissime di questa estate.

Il decreto è frutto di diversi incontri con associazioni datoriali e sindacati; quest’ultimi, nonostante le parole della ministra Calderone post Cdm, non sembrano aver affatto apprezzato i contenuti del provvedimento.

Il provvedimento copre il periodo che va dal 1 luglio e il 31 dicembre di quest’anno e prevede che 8,6 milioni siano stanziati per estendere la cassa integrazione ordinaria ai lavoratori edili e lapide. Altri 1,4 milioni di euro serviranno, invece, per permettere ai lavoratori dell’agricoltura di utilizzare la cassa integrazione a ore. La misura, però, riguarda solo gli operai agricoli a tempo indeterminato.

La ministra Calderone spiega: “Nel decreto di oggi ci siamo occupati del settore edilizia-lapideo e agricoltura, settori particolarmente interessati dagli eventi atmosferici in atto, sia per quanto riguarda ciò che sta avvenendo al Nord che al Mezzogiorno. Interveniamo per consentire a tutte le aziende dell’edilizia di chiedere la cassa integrazione ordinaria, per eventi oggettivamente non evitabili, fuori dal tetto massimo”. Conclude poi: “in agricoltura per gli operai a tempo indeterminato facciamo un analogo intervento, consentendo anche l’utilizzo ad ore”.