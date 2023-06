Il Lungomare di Napoli avrà un nuovo volto, lavori al via prima dell’estate

PUBBLICITÀ

Cominceranno prima dell’estate i lavori di ripavimentazione del Lungomare di Napoli. A confermarlo a Fanpage.it è l’assessore alle Opere Pubbliche Edoardo Cosenza. Imminente dunque l’apertura dei cantieri sul Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro. I lavori dureranno 14 mesi e termineranno a metà 2024. Per il progetto è stato previsto un finanziamento di 13,2 milioni di euro. La gara, bandita ad aprile 2022, è stata aggiudicata alla società COGEPA.

Il nuovo Lungomare avrà i marciapiedi più larghi sul lato di ristoranti e alberghi (per tavolini e ombrelloni) e due corsie per le auto. Ci sarà, inoltre, la pista ciclabile a due corsie. Gli hotel avranno ampie aree esterne per accogliere i clienti che arrivano in taxi, limousine o in navetta. Previsti lavori di risistemazione anche allo spiazzo di Fontana del Gigante. Ci saranno aiuole e ampie sedute in pietra lavica attorno ad ogni lato del monumento. Addio, poi, ai dislivelli tra i marciapiedi.

