Il metodo Shakira per scoprire il tradimento, il ‘trend della marmellata’ spopola su TikTok 

Sta spopolando sui social il nuovo trend che segue le orme di Shakira e della sua triste rottura con l’ex del Barcellona Gerard Piqué. La cantante pare infatti aver scoperto il tradimento grazie alla marmellate di albicocche

I trend di Shakira

All’uscita del brano vendetta di Shakira contro l’ex marito Gerard Piqué sono stati tantissimi gli utenti di TikTok ad utilizzare il suono e ricreare trend. La hit ha infatti scosso il mondo social e poche settimane dopo la sua uscita erano già stati creati “filtri” Instagram/Tik Tok dedicati alle parole della canzone. Uno su tutti ha spopolato da subito nelle home page del social dalla nota musicale. Il “test” in questione indica l’appartenenza alla “categoria” Twingo o Ferrari. Questa associazione è stata infatti fatta dalla cantante nella canzone sostenendo che il marito avesse lasciato una “Ferrari” (lei) per una “Twingo” (l’amante).

L’ultimo trend legato alla storia si Shakira è quello della marmellata. Pare infatti che la pop star si sia accorta del tradimento grazie ad un vasetto di marmellata. A quanto pare infatti la marmellata non veniva mangiata da nessuno in casa Shakira-Piqué tranne che, a punto, dalla pop star. Motivo per cui Shakira ha intuito che ci fosse “un’intruso” all’interno di casa sua, l’intruso si è poi scoperto essere Clara, l’amante del marito. Tanti utenti hanno preso ispirazione dalla storia di Shakira e hanno deciso di “segnare” con un pennarello barattoli e bottiglie per individuare un eventuale intruso. Nasce così il “trend della marmellata“.