Stralcio cartelle sotto i mille euro, l’Agenzia dell’Entrate: “Interessa 7 milioni di contribuenti”

Ernesto Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate direttore e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha parlato dello stralcio delle cartelle sotto i mille euro: “è una misura che interessa circa 7 milioni di contribuenti, che hanno almeno una cartella sotto i mille euro“.

Stralcio delle cartelle

Il direttore Ernesto Ruffini ha parlato degli stralci all’edizione 2023 Telefisco del Sole24Ore. Ruffini specifica che lo stralcio delle cartelle sotto i mille euro “limitando ai dati relativi alle cartelle che contengono debiti nei confronti delle agenzie fiscali e enti previdenziali pubblici, è una misura che interessa circa 7 milioni di contribuenti, che hanno almeno una cartella sotto i mille euro. Queste cartelle sono complessivamente 25-27 milioni e il controvalore è di circa 18 miliardi“.

Le parole di Ernesto Ruffini

“Dal 2011 al 2019 le principali imposte (Irpef, Ires, Iva e Irap) sono scese da 90 miliardi di evasione a 74 miliardi. Concordo che 74 miliardi è comunque troppo, ma sono 15 miliardi in meno di evasione fiscale: c’è un maggior adempimento e questa è una gran bella notizia per il paese perché è una tendenza che si sta strutturando progressivamente e viene confermata anno dopo anno” ha poi specificato Ruffini. “Nell’ultima relazione sull’economia sommersa e qundi sul tax gap si è visto come parallelamente all’azione di contrasto si è ridotto il tax gap, ma la riduzione del tax gap vuol dire che qualcuno dall’altra parte ha versato di più“.

“L’evasione fiscale non la si contrasta solo con l’attività ovvia ed evidente di recupero, accertamento e liquidazione, ma la vera sfida per un paese civile e moderno è quella di indurre i contribuenti a versare spontaneamente le imposte dovute, quindi indurre il gettito spontaneo. Non è che diventa un paese civile se i vigili del fuoco spengono in un minuti gli incendi, ma se nessuno appicca gli incendi e questo è uguale per l’evasione fiscale“.