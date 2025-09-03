'Il mio c...o di marito'. Da Napoli parte la denuncia contro i gruppi social ai danni degli uomini

PUBBLICITÀ

Una proposta di class action contro i social che incitano all’odio senza distinzione di sesso e’ stata proposta a Napoli dell’avvocato Angelo Pisani fondatore del 1523.it sito nato per la sensibilizzazione contro la discriminazione, stalking e violenza ai danni degli uomini. ” In particolare l’iniziativa – come spiega in una nota l’avvocato Pisani – si rivolge contro il gruppo-app “Il mio c…o di marito” per ottenere, come accade legittimamente per le donne, adeguati provvedimenti e risarcimenti per tutte le persone violate senza discriminazioni e pregiudizi perché la violenza non ha sesso”.

“Quella che propongo – spiega Pisani – è una class action dai colori azzurro/rosa, con richiesta di ogni tutela possibile contro le piattaforme social e quindi anche contro le “leonesse” da tastiera che incitano all’odio contro il genere maschile”. ” L’iniziativa, che ha l’obiettivo primario l’eliminazione della contrapposizioni tra donne ed uomini per dire basta tutte le forme di violenza, vedra’ il supporto di collegio di esperti tra i quali giuristi, psicologi e consulenti informatici ed esperti in diritto di famiglia. ” Le pagina del gruppo/app”Il mio c…o di marito” – denuncia Pisani – vengono di tanto in tanto chiuse per poi riaprirsi all’occorrenza ma ci sono ancora tante bacheche web e social con iscritti che postano senza consenso anche foto intime o storie personali di donne/uomini, anche da loro conosciuti, pubblicazioni accompagnate da commenti e frasi deprecabili ed illecite”.

“Ricordo che dove non c’è consenso risulta violata la privacy e riservatezza delle persone, così come è violato anche il principio costituzionale che tutela i diritti, l’identità e la dignità di tutte le persone per tanto – ha concluso Pisani – si invitano le donne e gli uomini coinvolti loro malgrado e vittime di ogni tipo di violenza a rivolgersi al 1523.it per chiedere il giusto risarcimento danni»