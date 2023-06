Il Napoli ha scelto Kevin Danso, il gigante austriaco sarà il sostituto di Kim

PUBBLICITÀ

Kevin Danso è il primo della lista del Napoli per la sostituzione di Kim Min Jae in caso di addio, molto probabile del difensore. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Kim Min-Jae ha oscurato Koulibaly, il mostro, se ne è preso il ruolo e anche i fan e ci sta che adesso vada via, avendone la possibilità. Ma il Napoli ha cominciato a muoversi in anticipo, qualcosa ha visto ed altro si è appuntato, poi è arrivato Rudi Garcia ed ha aggiunto qualcosa di suo: Kevin Danso ha un fisico bestiale (1 metro e 90), 37 presenze su 38 con il Lens, l’antagonista più prossimo del Psg in Ligue 1, è nazionale austriaco e dunque anche comunitario, e tutte le qualità per non perdersi nei rimpianti. E alla fine di una stagione evidentemente piena di cose ottime è stato anche selezionato tra i migliori del campionato. In assoluto. Il primo nome nella nuova lista è il suo, ha la benedizione dell’allenatore, ed anche quella dell’area scouting, che lo aveva studiato, seguito e analizzato in epoca non sospetta”.

