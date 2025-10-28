Mathias Olivera carica nel pre partita: “Se giochiamo così andrà sicuramente bene”

PUBBLICITÀ

Nel pre partita di Lecce-Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn Mathias Olivera che ritrova la titolarità dopo esser subentrato al posto di De Bruyne contro l’Inter: “Sappiamo che era una partita importante come sempre contro l’Inter, dovevamo superare la brutta partita di Champions e fortunatamente lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Oggi dobbiamo portare a casa i tre punti. Quando c’è un infortunio di un compagno è sempre difficile ma staremo vicini a Kevin perché siamo una squadra. Oggi dobbiamo iniziare al 100 come contro l’Inter e siamo sicuri che se giochiamo così andrà bene”

Lele Oriali a Dazn: “Ci dispiace molto per De Bruyne, domani l’operazione”

Cosi come Olivera, Lele Oriali ha parlato così nel pre partita di Lecce Napoli, affrontando temi molto caldi come la debacle in Champions contro il Psv e l’infortunio di Kevin De Bruyne:“Ci sono sempre in palio i tre punti, che sia contro l’Inter o contro il Lecce. La sconfitta di Eindhoven deve sempre essere presente nelle nostre menti e affrontare il resto come la scorsa.”

Sull’assenza di De Bruyne: ” Ci dispiace tanto per il ragazzo perchè si stava inserendo molto bene, aveva ripreso forma e dava un carico di esperienza importante ai ragazzi. Domani si opererà e sapremo orientativamente le date di rientro, ma in linea di massima siamo sui 3-4 mesi. Inoltre ricordiamo che sta rientrando anche Lukaku, giusto per renderci conto della quantità di infortuni che abbiamo subito. I sostituti stanno facendo molto bene”

Mercato importante quello fatto dal Napoli nella finestra estiva che fino ad ora, non sta portando i vantaggi che Antonio Conte si aspettava. Con l’infortunio di De Bruyne, salvo qualche nome, ritornerà il Napoli dello scudetto con McTominay che ritroverebbe la sua posizione da mezz’ala box to box che gli ha permesso di vincere il premio come miglior giocatore della stagione lo scorso anno accompagnato a centrocampo dal suo collega Anguissa.