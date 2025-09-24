Il pianto di Lukaku e i discorsi di Conte, i retroscena di Ag4in. Adl: “Emozioni uniche”

PUBBLICITÀ

Dopo tanta attesa esce nelle sale Ag4in, il film documentario dedicato alla vittoriosa cavalcata del Napoli che ha portato al quarto scudetto. Nella conferenza stampa hanno parlato oltre che al regista e ai vari operatori, anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

L’inizio delle riprese e la vittoria finale

“Il terzo scudetto è stato vinto con grande anticipo e lo abbiamo festeggiato parecchio. Stavolta abbiamo deciso dall’inizio della stagione di girare un film e abbiamo avuto la suspense fino all’ultima partita, che rappresenta un plus nel racconto cinematografico” Ha aperto così la sua conferenza Aurelio De Laurentiis spiegando a livello cinematografico la differenza tra il terzo e il quarto scudetto. La decisione quindi di riprendere i momenti cult della stagione è stata presa all’inizio della stagione, dai primi giorni di ritiro mentre l’organico della rosa non si era ancora del tutto formato. Insieme ad ADL, alla conferenza c’era anche il giovane regista Giuseppe Marco Albano, brillantemente scelto dal presidente e molto apprezzato.

Il film per i 100 anni e quelli futuri

“L’anno prossimo festeggiamo i 100 anni del Napoli, nato con Ascarelli che nel 1926 fondò definitivamente il calcio Napoli. Ne faremo ancora di film, poi magari se non vinceremo lo scudetto la gente andrà meno a vederlo, ma noi ci lavoriamo, come dimostrato dal fatto che alla fine si vede la firma di De Bruyne sul contratto. Quest’anno stanno già girando e con la Champions la storia sarà più articolata. Per il futuro chiederei anche alle squadre avversarie se potessimo entrare nel loro spogliatoio per ascoltarli”. L’ambizione del grande schermo nel patron azzurro è tantissima e vuole a tutti i costi raccontarci per filo e per segno la storia.

Il rapporto con Conte durante le riprese

Il film ovviamente mostra immagini inedite dello spogliatoio azzurro, che mai avremmo mai sperato di vedere all’esterno. In più riprese, come in Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”, Antonio Conte motiva i suoi ragazzi e li sopra sempre al dare il meglio. Il mister ha apprezzato con entusiasmo l’idea di fare un film e ha deciso di mantenere alcune parti che, secondo contratto, avrebbe potuto tagliare. Molti sono i bei momenti ripresi dalla troupe che ha seguito, in tutte le trasferte e le partite in casa, la squadra fino al fischio finale contro il Cagliari che ha regalato la grande gioia azzurra.

Le parole del regista Albano

“Se non fosse arrivato lo scudetto? Ho sofferto su questo alla penultima partita che ho visto al pub e poi sono uscito quando l’Inter vinceva e il Napoli pareggiava. A quel punto sono andato sul lungomare a camminare, a pregare, dicendo al cielo ‘fai qualcosa’, perché ho lavorato un anno intero e il Napoli secondo sarebbe una delusione anche per il film. Si sarebbe fatto comunque, anche senza scudetto, magari con una narrazione diversa, ma aver vinto è molto importante“. Descrive così la creazione del film Ag4in il suo regista Albano, che nel girare le scene è diventato sempre più tifoso degli azzurri nonostante non sia originario della Basilicata.