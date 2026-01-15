PUBBLICITÀ
Il regista del sistema: perché per il gip Angelo Napolitano è il perno della frode

Nel provvedimento del gip non c’è spazio per ambiguità: Angelo Napolitano viene indicato come il centro decisionale dell’intero meccanismo. In qualità di legale rappresentante della AM Distribution srl, è ritenuto l’ideatore e il gestore della strategia basata su fatture di comodo, sottocosto e vendite in nero.

Le intercettazioni e le perquisizioni avrebbero dimostrato che Napolitano non solo conosceva il sistema, ma lo governava in prima persona. È lui, scrive il giudice, a incentivare l’uso del contante, a modulare i prezzi in funzione dell’Iva “risparmiata” e a giustificare l’uscita della merce con fatturazioni fittizie verso soggetti economici con profili fiscali compromessi.

Emblematico il riferimento ai video sui social: secondo gli atti, le offerte promozionali venivano applicate esclusivamente in caso di pagamento in contanti, con un linguaggio in codice rivolto ai clienti. Le “magliette dell’Avellino”, cioè le banconote verdi da 100 euro, diventano il simbolo di un sistema che trasforma il contante nel carburante dell’evasione.

Per il gip, non si tratta di una gestione superficiale o disorganizzata: l’utilizzo del reverse charge, l’abbinamento con pagamenti cash e la pratica del sottocosto sono indicati come “condotte artificiose”, idonee a ostacolare l’accertamento e a ingannare l’amministrazione finanziaria. Napolitano, in questa ricostruzione, non è un anello della catena: è il regista.

