Ilenia aggredita in strada, pubblica l’identikit su TikTok: “Aiutatemi a trovarli!” 

Ilenia dopo l’aggressione nei bagni di un locale a Torino ha scelto di usare TikTok per trovare i colpevoli pubblicando le sue ferite e un identikit fai da te sul social. Ilenia è una ragazza di 20 anni che venerdì sera era al White Moon, un locale torinese, durante la serata dedicata all’esibizione di Lazza quando è stata aggredita nei bagni del locale.

La causa di quest’aggressione rende l’episodio ancora più assurda, la ragazza aveva infatti difeso il fidanzato da alcuni insulti. Ilenia ha spiegato che il ragazzo porta i capelli lunghi motivo per cui gli aggressori avrebbero iniziato ad insultarlo con degli insulti omofobi. La ragazza ha quindi deciso di intervenire per difenderlo e come “risposta” ha ottenuto un pugno in viso. L’impatto le ha causato la rottura del setto nasale e varie tumefazioni. Subito dopo l’aggressione i tre sono scappati e la giovane ha denunciato l’accaduto alle autorità.

L’identikit disegnato da Ilenia

Per velocizzare i tempi di “ritrovamento” e per mettere in guardia Ilenia ha però deciso di procedere anche in autonomia pubblicando un video su TikTok. Il social ormai oltre a contenere balletti e trend del momento si sta trasformando sempre più in una “vetrina d’esposizione” di vari argomenti. Ilenia ha scelto infatti di usare il social per trovare i crudeli aggressori, pubblicando prima una sua foto e poi un’identikit. Con svariate lividure, occhi gonfi ed il naso medicato Ilenia si mostra su Tik ToK. “Al white moon di Torino un ragazzo mi ha ridotto così, era la serata di Lazza è successo nei bagni” spiega la ragazza. Lancia poi l’appello: “Dopo si è messo a scappare, qualcuno l’avrà sicuro visto, aveva la maglia strappata, aiutatemi a trovarlo per fare giustizia“. Centinaia i commenti di sostegno alla ragazza, molti hanno cercato di aiutarla provando ad identificare i tre.

Per rendere il “riconoscimento” più facile la ragazza ha poi pubblicato un identikit disegnato da lei dei tre aggressori. Ilenia descrive tutti i dettagli di ciò che ricorda di ognuno dei tre, specificando: “Quello al centro mi ha colpito, gli altri due erano insieme a lui“. Uno era alto biondo, abbronzato e con un tatuaggio sul collo e sul braccio, indossava inoltre una maglia nera. “Li troveremo, aspettiamo anche le foto del White Moon (il locale)” scrive. “Fate girare che giustizia sarà fatta, anche perchè sono pericoli pubblici specialmente quello al centro” scrive Ilaria. Conclude in fine specificando che “ancora non si sa il nome” quindi chiede di placare certi animi e di “non accusare nessuno” prima della conferma.