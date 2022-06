Commissario Ricciardi 2, a Napoli il via alle riprese: partono i casting per le comparse

A breve il via alle riprese cinematografiche della seconda stagione del Commissario Ricciardi. A Napoli i casting per le comparse a Palazzo Fondi, a via Medina.

Si torna a girare la seconda stagione del Commissario Ricciardi

Ricominciano a Napoli le riprese del Commissario Ricciardi 2, seguitissima serie tv di Rai Uno. Con protagonista Lino Guanciale, la fiction è prodotta da Rai Fiction e Clemart, e diretta da Alessandro D’Alatri. Le riprese cinematografiche in città si terranno tra il 4 luglio e il 6 agosto prossimi. Sono partiti, intanto, i casting per la seconda stagione che avverranno a Palazzo Fondi, in via Medina. Si cercano comparse per le figurazioni, figurazioni speciali e per i minori. Sono previste anche prove costumi, visto che la fiction, tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni, è ambientata negli Anni ’30 del Novecento.

I casting per le comparse

I casting per fare le comparse nella seconda stagione del Commissario Ricciardi si terranno nelle seguenti date, suddivise per adulti e bambini. Per gli adulti:

Mercoledì 15 giugno ore 10-18

Giovedi 16 giugno ore 10-18

Lunedi 20 giugno ore 10-18

Martedi 21 giugno ore 10-18

I casting sono aperti agli uomini e alle donne appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 79 anni. Per entrambi i generi la produzione richiede di non avere tatuaggi, piercing, abbronzatura, capelli rasati o segni visibili di chirurgia estetica. In particolare, inoltre, alle donne è richiesto di avere i capelli del colore naturale. Sabato 18, invece, dalle 15 alle 18.30 ci saranno i casting per i bambini. La produzione ricerca maschi di età compresa tra i 7 e i 10 anni e le femmine tra i 10 e i 16 anni. Senza capelli rasati, abbronzatura o parecchio ortodontico.

Le raccomandazioni della produzione e i contatti

Raccomandano, inoltre, di portare con sé carta d’identità, codice fiscale e iban personale. Inoltre chiedono di presentarsi con un foglio A4 riportante nome, cognome, data di nascita, residenza, numero di telefono, altezza, taglia, numero di scarpe. Per altre informazioni si può scrivere a [email protected]