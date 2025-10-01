Immobile di 200 mq sequestrato a Secondigliano, era totalmente abusivo

PUBBLICITÀ

Un’area di circa 430 metri quadrati è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Napoli – Unità Operativa Secondigliano, in seguito a controlli su un cantiere edile in via del Camposanto. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno accertato che erano in corso lavori di sbancamento del terreno, contestuali alla realizzazione di un manufatto in cemento armato di circa 210 mq.

La costruzione, già sviluppata su un primo livello e predisposta per l’innalzamento di ulteriori piani, è risultata priva di un valido titolo edilizio. Alla richiesta di documentazione, il responsabile del cantiere ha esibito un vecchio permesso di costruire decaduto per decorrenza dei termini e mai rinnovato, rendendo così le opere abusivamente realizzate.

In assenza di autorizzazioni valide, i lavori sono stati immediatamente bloccati e l’intera area sequestrata. Il proprietario è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazioni alle normative edilizie e antisismiche.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto all’abusivismo edilizio condotte regolarmente dalla Polizia Locale nelle periferie della città.