Pozzuoli e il quartiere di Monterusciello piangono Giovanni Cacciuottolo, il 40enne vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Nola-Villa Literno. Lo riporta Edizione Caserta. La Fiat 500 sulla quale viaggiava la vittima si è scontrata con un camion: i due veicoli viaggiavano in direzione opposta e l’impatto è stato devastante. Sia l’utilitaria che il mezzo pesante, ormai prive di controllo, dopo diversi giri, sono finite contro il guardrail: entrambi i veicoli erano ormai irriconoscibili e a farne le spese è stato il conducente della 500 di colore nera, deceduto sul colpo. Ferito pure il camionista, comprensibilmente sotto choc per la tragedia vissuta in prima persona. Inutili i soccorsi, per il 40enne non c’è stato nulla da fare. Come riporta Il Riformista Giovanni era conosciuto anche come Bobo‘, gestiva un pub e un centro scommesse. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. “Era un imprenditore dal cuore d’oro che ha fatto tante azioni benefiche”.

