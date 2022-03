In permesso per una visita medica, ma il detenuto va ad un centro estetico ad Afragola: arrestato

Ai domiciliari esce in permesso per una visita medica. I carabinieri lo trovano all’inaugurazione di un locale: 28enne arrestato

E’ sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e aveva chiesto e ottenuto dall’Autorità giudiziaria un permesso per recarsi dal proprio medico per una visita specialistica ma poi, probabilmente, i suoi impegni sono aumentati e si è intrattenuto per trascorrere una serata diversa. Peccato per lui che i Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo la pensassero diversamente e lo hanno arrestato per evasione. Si tratta di Michele D’Alessandro, 28enne.

Ad Afragola i carabinieri hanno notato in via Marconi alcune persone, era in corso l’inaugurazione di un nuovo locale. Tra i presenti anche il 28enne che invece di essere in casa stava festeggiando l’apertura del nuovo centro estetico. I carabinieri lo hanno riconosciuto e arrestato, ora è in attesa di giudizio.

Ragazzine vanitose nei guai a Napoli, scoperte a rubare rossetti e cosmetici in un negozio

Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in viale Augusto presso un esercizio commerciale per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato due ragazze che avevano oltrepassato le casse facendo scattare l’allarme sonoro antitaccheggio. Gli agenti hanno identificato le due giovani per una 20enne e una 15enne, entrambe napoletane, trovandole in possesso di 20 articoli di cosmetica per un valore complessivo di circa 100 euro e le hanno denunciate per furto aggravato. Infine, la minore è stata affidata ai genitori mentre la merce è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale.