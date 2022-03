Choc a Bergamo, 28enne rapito e seviziato per 5 giorni: “Seimila euro per liberarlo”

Un 28enne bresciano è stato liberato dopo un sequestro di persona durato 5 giorni. Una vicenda iniziata quando il fratello della vittima ha denunciato ai carabinieri di Chiari (Brescia) un tentativo di estorsione da parte di persone che ha detto di non conoscere e che minacciavano di uccidere l’ostaggio se non avessero ricevuto seimila euro in contanti. Il luogo del sequestro è stato individuato in centro città a Bergamo.

Un blitz delle forze dell’ordine ha permesso di liberare l’ostaggio e di arrestare i due sequestratori. La vittima è stata ricoverata in ospedale dove sono state evidenziate le sevizie subìte durante il sequestro.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [21/03/2022] | Choc a Roma, rapinano e violentano 17enne poi abusano anche della madre

Scioccante episodio di violenza urbana a Roma. Un ragazzo di 17 anni è stato rapinato e violentato in strada ieri notte alla periferia della città. I due aguzzini si sono poi recati a casa sua ed hanno abusato anche della madre.

È accaduto in zona Casal Monastero. Il ragazzino è stato avvicinato da due coetanei mentre saliva in macchina. I due prima si sono fatti consegnare i soldi che aveva e il cellulare, poi hanno abusato di lui. Infine sono saliti nella sua minicar e si sono fatti portare a casa sua dove si sono fatti consegnare altri 200 euro. Prima di scappare hanno costretto ad un rapporto sessuale anche la madre.

I responsabili, entrambi tunisini, di 17 e 18 anni, sono stati però arrestati poco dopo dalla polizia. A dare l’allarme i genitori della vittima che hanno fornito il modello di cellulare del figlio e il numero. I responsabili sono stati rintracciati con la geocalizzazione e fermati in zona San Giovanni dagli agenti dei commissariati Sant’Ippolito e Viminale. Sono accusati di rapina aggravata e violenza sessuale.