Il Governo cambia i requisiti del bonus luce e gas, nuovo limite Isee

Oggi è stato pubblicato il decreto legge numero 21 del 21 marzo 2022 che prevede il cambio di requisiti per il bonus sociale gas e luce. “Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorita’ di regolazione per l’energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro“, si legge all’articolo 6 del decreto.

BONUS SOCIALE PER LUCE E GAS: REQUISITI

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano.Appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro. Componenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20mila euro, oppure. Appartenere ad un nucleo familiare ritolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.

COME RICHIEDERLO

Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico. Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc..

Bonus relativi all’anno 2021

Nella fase di prima attuazione del sistema automatico di riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico (bonus relativi all’anno 2021), le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi bonus. Questo in ragione della diversità e del diverso grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento dell’agevolazione.

In particolare, fermo restando il riconoscimento dell’intero ammontare di bonus annuo spettante a ciascun nucleo familiare, è stato avviato nel mese di luglio 2021 il processo per il riconoscimento dei bonus sociali elettrici e gas alle forniture dirette. E successivamente quello per il riconoscimento dei bonus sociale gas nel caso di forniture condominiali (che vengono ricercate dal sistema solo qualora non sia stata prima individuata una fornitura diretta intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare).