Maxi incidente in Campania, 7 feriti nello scontro: ci sono 3 bimbi

È grave il bilancio dell’incidente stradale verificatosi poco dopo le undici di stamane sulla trafficata via Nazionale di Torre di Mercogliano. Sono 7 feriti nello scontro di cui 5 sono stati ricoverati in ospedale. Sul posto sono giunte numerose ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Ad avere la peggio la famiglia composta da padre, madre e tre figli piccoli, che viaggiava a bordo di una delle auto: sono stati trasportati al “Moscati” di Avellino. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

SI INDAGA SULLE CAUSE

Gli altri occupanti delle auto coinvolte, un uomo ed una donna, sono stati medicati sul posto. Le cause della carambola sono in corso di accertamento. Una delle auto ha finito la sua corsa sul marciapiede dopo essersi ribaltata: soltanto per caso non sono stati coinvolti pedoni. Il traffico, molto sostenuto su questa arteria il sabato mattina, ha subito forti rallentamenti. La zona dell’incidente, dopo essere stata liberata dalle auto incidentate, è stata messa in sicurezza dai pompieri.

