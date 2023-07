Cadavere trovato in mare a Castel Volturno, giallo sull’identità

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio è stato trovato un cadavere a Castel Volturno a qualche chilometro dalla foce. Alcune pescatori hanno allertato la guardia costiera di Pozzuoli, come riporta il Mattino, segnalando la presenza di un corpo galleggiante. Quindi sono entrati in azione i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori in muta rossa, inoltre sono arrivati anche i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone.

Durante le ricerche è comparso qualcosa a ridosso degli scogli della spiaggia di viale Pergusa, così la guardia costiera ha chiesto l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Infatti fra i massi e l’acqua un corpo umano è stato trovato incastrato. Sul posto sono arrivati anche il comandante Pellegrino, della locale capitaneria di porto.

Sarà l’esame autoptico, disposto dalla Procura, a chiarire la causa della morte della persona ritrovata fra il fiume e il mare, che non aveva nessun documento d’identità. Dalla prima ricostruzione si tratterebbe di un uomo dalla pelle chiara e dell’età apparente di trent’anni.