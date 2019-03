Terribile incidente tra due auto in autostrada, tragico il bilancio: 2 morti e 5 feriti

Due persone (un uomo e una donna) sono morte e altre 5 sono rimaste ferite, fra cui due bambini, in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la SS16 nel territorio di Porto Recanati. Arrestata una persona per incidente stradale. Coinvolti tre automezzi. Sul luogo la polizia stradale, i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere le due vittime e i due bambini, e 118. La coppia deceduta nel sinistro stava viaggiando su una Peugeot, con i bambini nel sedile posteriore. Per cause in corso di accertamento, si è scontrata, al km 330+650, con una Audi e si è ribaltata. Arrestato per omicidio stradale il conducente della Audi, dove si trovavano altre due persone rimaste ferite.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Kuga, colpita dall’auto che si è ribaltata; in questo caso però non sarebbero feriti.