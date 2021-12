Invade l’altra corsia per evitare il traffico, ma si schianta contro un’auto e uccide marito e moglie

Per evitare il traffico, ha ben pensato di saltare la coda invadendo a tutta velocità l’altra corsia, dove si è scontrato frontalmente contro un’auto che stava procedendo dal lato apposto. Il bilancio purtroppo è tragico, con l’uomo che ha ucciso i due occupanti dell’altra vettura.

Autore del folle gesto un uomo di 44 anni, residente nel Veneziano e arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale plurimo. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la Romea nel territorio di Codevigo, in provincia di Padova. Le vittime sono Carlo Cavaleri, e una donna di 48, Concetta Bilardi, entrambi siciliani ma residenti nel Veneziano. I due viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo coupé centrata in pieno dal Suv alla cui guida vi era il 44enne.

La ricostruzione dei carabinieri

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, già sul posto per un altro incidente avvenuto poco prima, l’incidente sarebbe stato provocato dal sorpasso del Suv. Il traffico era ormai rallentato già per un altro incidente, per una macchina finita fuori strada ma per fortuna senza gravi feriti. L’auto con le due vittime, invece, aveva ricevuto il via libera della sicurezza per procedere sulla strada, quando il Suv – che superava ad alta velocità le auto incolonnate – si è scontrato contro questa. Inutili purtroppo i soccorsi del personale medico del 118, mentre il 44enne se l’è cavata con piccole contusioni e qualche graffio.

È stato trasportato in ospedale per eseguire gli accertamenti del caso, compreso il controllo tossicologico. In attesa dei risultati dei test, per lui disposti i domiciliari.