Inseguimento rocambolesco con le forze dell’ordine, immediatamente in libertà i due arrestati

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Biondi Biagio del 2006 e Pirozzi Ciro del 2004, entrambi qualianesi, sono già tornati in libertà. All’esito della direttissima, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi degli avvocati Luigi Poziello ed Elisa Annunziata, ha rimesso in libertà senza misure Pirozzi Ciro, mentre ha applicato l’obbligo di firma per tre volte a settimana per Biondi Biagio.

I due giovani Non si erano fermati all’alt dei carabinieri ed era scattato un inseguimento tra le strade del centro abitato di Qualiano ed erano stati arrestati con l’accusa di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, quando i militari dell’Arma hanno intercettato i due ragazzi a bordo di una Toyota Aygo mentre percorrevano via Di Vittorio.

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I carabinieri di Qualiano hanno intimato l’alt al veicolo per un controllo, ma l’autista ha deciso di non fermarsi, dando il via a una fuga tra le strade cittadine. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, con manovre pericolose nel traffico e tra le vie del centro abitato, mettendo a rischio automobilisti e pedoni.

Per fermare la corsa dei due giovani è stato necessario l’intervento di un’altra “gazzella” dei carabinieri, che è riuscita a sbarrare la strada alla Toyota Aygo. Braccati dai militari, i due ragazzi sono stati costretti a fermarsi e sono stati immediatamente bloccati.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato un paio di dosi di hashish nelle tasche dei due giovani. È emerso inoltre che il conducente, il 20enne, non aveva mai conseguito la patente di guida.

I due giovani non sono nuovi alle forze dell’ordine, in quanto erano stati già denunciati a Marzo 2025, motivo per cui nei prossimi giorni saranno processati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana in Piazza a Qualiano.