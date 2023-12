Folle inseguimento nel Napoletano, fugge a bordo di auto rubata e si schianta contro altro veicolo

PUBBLICITÀ

Fugge a bordo di un’auto rubata e si schianta contro un altro veicolo guidato da una donna. È accaduto a Volla, in provincia di Napoli: un 27enne è stato arrestato dai carabinieri mentre una 51enne è stata portata in ospedale. È iniziato tutto quando i carabinieri del radiomobile di Torre del Greco hanno intimato l’alt all’uomo che era a bordo di una Range Rover Evoque.

Il 27enne è scappato via, i militari lo hanno inseguito per diversi chilometri, tallonandolo nonostante le manovre pericolose compiute per evitare di essere bloccato. La corsa si è conclusa in prossimità di uno svincolo della SS7 bis. Messo alle strette, il 27enne ha perso il controllo ed è finito contro un’altra auto in transito, guidata da una 51enne di Portici. L’auto sulla quale viaggiava l’uomo è stata restituita al legittimo proprietario. E’ risultata provento di un furto commesso a Capaccio (Salerno) alcuni giorni fa.

