Il piccolo Christian travolto e ucciso a Napoli, l’investitore condannato solo a 2 anni e 8 mesi

Christian Carezza era un bambino che a tre anni e mezzo è stato investito e ucciso da un’auto impazzita il 25 giugno del 2022 nel Rione Cavalleggeri d’Aosta di Napoli mentre giocava sul marciapiede. Una duplice tragedia per i genitori della piccola vittima. Oltre all’incolmabile perdita, i coniugi Carezza devono fare i conti con una sentenza light dato che al termine dell’udienza dell’altro giorno al Tribunale di Napoli, è arriva una sentenza di condanna per omicidio stradale a due anni e otto mesi per Gianluca Netti, conducente dell’auto catapultata sulla vita di un intero nucleo familiare.

L’imputato ha ottenuto lo sconto di un terzo della pena, mentre non sono state rinvenute da parte degli inquirenti aggravanti di nessun genere. Niente alcol, niente droga, neanche una velocità particolarmente elevata. Una sentenza che ha scatenato l’ira dei genitori e dei familiari del piccolo Christian tanto che è dovuta intervenire la Polizia per sedare gli animi.

