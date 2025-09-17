PUBBLICITÀ
HomeCronacaInvia video intimi al marito dell'amante, 31enne denunciato a Benevento
CronacaCronaca locale

Invia video intimi al marito dell’amante, 31enne denunciato a Benevento

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Invia video intimi al marito dell'amante, 31enne denunciato a Benevento
Invia video intimi al marito dell'amante, 31enne denunciato a Benevento
PUBBLICITÀ

A Benevento un uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e stalking. L’ex amante avrebbe voluto riprendere i rapporti con la donna, ma a fronte del rifiuto, ha iniziato a tormentarla come riportato il Corriere della Sera. È partito tutto dall’invio di video e foto intimi al marito della donna, poi, il 31enne ha mandato il materiale multimediale anche alla sorella. La situazione è precipitata quando ha iniziato a stalkerarla, facendosi trovare nei luoghi abitualmente frequentati dalla donna.

Così l’ex amante è stato denunciato ed è stata disposta una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Subito i carabinieri hanno sequestrato cellulare, pc, macchina fotografica, videocamera e un hard disk.

PUBBLICITÀ

La difesa del 31enne ha dichiarato che l’uomo non avrebbe commesso atti persecutori, ma al contrario, “sarebbe stato lui oggetto di continue e morbose attenzioni da parte della donna”. Il legale dell’indagato, l’avvocato Antonio Leone, presenterà una richiesta di dissequestro dei dispositivi e una memoria difensiva per: “Ricostruire la veridicità dei fatti”.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati