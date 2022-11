Nubifragio a Ischia, De Luca chiede lo stato di emergenza

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiede lo stato d’emergenza dopo il nubifragio che ha colpito Ischia lasciando fango e devastazione su tutta l’isola. “La Regione Campania ritiene necessario chiedere lo stato di emergenza per l’isola di Ischia e i territori colpiti da questi eventi atmosferici disastrosi. Esprimo il ringraziamento alle forze della Protezione Civile regionale e nazionale, alle Forze dell’ordine, ai volontari, al personale sanitario, per l’impegno profuso da questa notte“, afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il ringraziamento a Meloni

“Ringrazio per l’attenzione manifestata il Presidente del consiglio Meloni – prosegue il governatore campano -. Valuteremo nelle prossime ore insieme con i sindaci interessati gli interventi di sostegno più urgenti, in aggiunta a quelli già in campo da mesi. Saranno a disposizione anche i tecnici dell’Acer (Azienda regionale edilizia pubblica) per un supporto tecnico. E’ un momento di dolore e di grande emergenza, che richiede un impegno straordinario”.

No dichiarazioni propagandistiche non verificate

“La Regione manterrà l’orientamento deciso in sede di Comitato di coordinamento questa mattina, e cioè di delegare il solo Prefetto di Napoli a comunicare ogni informazione, aggiornata e verificata, sulla situazione di Ischia”, spiega De Luca che poi manda una frecciata a Salvini reo di aver comunicato la morte di otto persone per poi essere smentito: “E’ auspicabile a tal proposito che non si assista allo sventagliamento di dichiarazioni, del tutto propagandistiche, e non verificate, a cui abbiamo assistito in queste ore, anche da parte di chi non ha nessun ruolo o competenza in materia, o addirittura da parte di chi storicamente ha difeso ogni forma di abusivismo. Almeno di fronte a questi eventi, la sobrietà sarebbe necessaria”, ha tuonato il presidente campano.