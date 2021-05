Chi è Khaby Lame, l'influencer che in pochi mesi ha superato Fedez e Mark Zuckerberg

«E niente ragazzi siamo arrivati finalmente a due milioni di follower. Abbiamo fatto un milione in 24 giorni. Continuerò a pubblicare video e a farvi ridere». Così, Khaby Lame, aveva pubblicato uno dei suoi tanti video su TikTok, dove si vedeva con due palloncini in mano, color oro. Uno rappresentava un 2, l’altro una M. Due milioni di follower, ma è roba di niente.

A poco più di due mesi da quel video ora i follower sul profilo TikTok di Khaby sono diventati 52 milioni. E, intanto, ha raggiunto la top 10 mondiale dell’app, ad un passo da Will Smith e Bella Poarch. Ancora distante, invece, da Charli D’Amelio, regina di questo social con 115 milioni di follower

Chi è Khaby Lame

Il giovane, al secolo Khabane Lame, ha 23 anni ed è nato il nove marzo del 2000 in Senegal. Adesso vive a Chivasso, in Piemonte, e adesso oltre a TikTok sta spopolando anche su Instagram, dove ha già superato i fan si Fedez: 12,7 milioni, 200mila in più rispetto all’artista.

Stando alle analisi, si può dire che il profilo Instagram ha viaggiato con la media di 2 milioni di follower a settimana. Tutto, però, è iniziato il 5 aprile, quando l’algoritmo di TikTok ha cominciato a mandare in tendenza alcuni suoi video. Qui Khaby aveva appena 100 mila follower su Instagram.

I video di Khaby sono in realtà semplici reaction (reazioni ad altri video, ndr). Il ragazzo mostra dei video in cui altre persone cercano di risolvere in modo complesso problemi di tutti giorni e offre una soluzione semplice e intuitiva. Poi, alla fine, un semplice gesto ed una espressione che, ormai, è diventata un meme. «Un mio grande desiderio è rendere tutto questo un lavoro, ho già vari progetti per la testa».

Nei giorni scorsi anche Charli D’Amelio, classe 2004 e creator più seguita dell’app, ha confessato che non è semplice gestire tutta la visibilità che ha ottenuto negli ultimi anni: «Ho cominciato con TikTok per fare video di ballo divertenti con i miei amici e adesso è diventata tutta una competizione. Sta cominciando a diventare difficile pubblicare video ed essere esposte a così tante critiche».