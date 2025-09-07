La Champions League fa tappa a Giugliano: dove e quando sarà possibile visitare la coppa “dalle grandi orecchie”

PUBBLICITÀ

Evento imperdibile per i tifosi del Napoli e tutti gli amanti del calcio di Napoli e provincia. La Champions League farà tappa a Giugliano, dove sarà esposta nel Parco Commerciale “Grande Sud” domenica 14 settembre.

La coppa “dalle grandi orecchie”, tra i trofei più importanti al mondo, è infatti prodotta dall’azienda avellinese “Iaco Group” della famiglia Iacovacci (che produce anche i trofei dell’Europa League e della Conference League): per l’occasione sarà possibile per tutti scattarsi un selfie e ammirarla.

PUBBLICITÀ

Il trofeo sarà protagonista di tre eventi in Campania: giovedì 11 settembre a Napoli nello Sky Store di via Chiaia 28, venerdì 12 e sabato 13 a Torre Annunziata presso il Maximall Pompeii, e domenica 14 a Giugliano nel centro commerciale Grande Sud.