La mamma di Domenico: “Nessuno ha manifestato per la morte di mio figlio”

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“Patrizia è addolorata e non ha la forza di intervenire su questa cosa, ma vedere delle mamme – mamme che torneranno fortunatamente stasera dai loro figli – manifestare davanti al Monaldi per supportare un indagato per omicidio, sospeso dallo stesso Monaldi, quando nessuna di loro è venuta a manifestare il suo cordoglio per la morte di Domenico è doloroso”. Così Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e quattro mesi morto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025, commenta il sit-in di stamattina, dinnanzi all’ospedale Monaldi di Napoli, a cui ha preso parte un folto gruppo di genitori di bimbi cardiopatici sottoposti a intervento da parte del primario Guido Oppido.

“E da avvocato – sottolinea Petruzzi – aggiungo che questa pagliacciata stride con la compostezza di Patrizia e di questa difesa, che non solo non ha mai avuto una parola fuori posto per la sanità tutta, ma neanche mai si è sognata di manifestare fuori a un ospedale pubblico”. “Essere un ottimo cardiochirurgo – conclude l’avvocato – non vuol dire non essere un pessimo trapiantologo, purtroppo”.

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