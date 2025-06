La mamma di Martina in un TikTok con un venditore di hotdog: scoppia la polemica social

PUBBLICITÀ

Sta facendo discutere un video pubblicato su TikTok nelle ultime ore che ha come protagonista la madre di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci. Nel filmato, la donna si trova accanto a un venditore ambulante di hot dog, noto tiktoker, mentre quest’ultimo prepara lo stesso panino che Martina era solita ordinare da lui. La madre indossa una t-shirt con stampata l’immagine della figlia.

Il video, condiviso con l’intento apparente di ricordare un momento felice della vita della giovane, ha immediatamente attirato l’attenzione del web. Da un lato molti utenti hanno espresso comprensione e solidarietà, leggendo nel gesto una forma di tributo intimo, forse istintivo, di una madre ancora sotto shock per la perdita devastante subita.

«Sta cercando conforto nei ricordi, è una reazione al trauma», scrivono alcuni. «È un modo per sentirla ancora vicina, per farle onore anche in piccoli gesti quotidiani», aggiunge qualcun altro.

Non sono però mancati i commenti critici. C’è chi ritiene il video fuori luogo, soprattutto per i tempi ancora così recenti della tragedia, e chi solleva dubbi sull’opportunità di condividere un lutto così grave sui social con toni considerati da alcuni troppo “leggeri”.

Il dibattito, acceso e polarizzato, riflette ancora una volta la difficoltà collettiva di elaborare pubblicamente il dolore. Resta comunque il rispetto per una madre che affronta un lutto inimmaginabile e che, in un modo forse insolito, sta cercando di dare voce all’amore e al ricordo della sua Martina.

