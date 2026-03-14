PUBBLICITÀ
HomeCronacaLa picchia con la padella e morde la moglie davanti al figlio,...
CronacaCronaca locale

La picchia con la padella e morde la moglie davanti al figlio, arrestato nel Napoletano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
La picchia con la padella e morde la moglie davanti al figlio, arrestato nel Napoletano
La picchia con la padella e morde la moglie davanti al figlio, arrestato nel Napoletano
PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Pimonte hanno posto agli arresti domiciliari con l’applicazione degli strumenti elettronici di controllo, un 37enne Pimontese per maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto di averli commessi in presenza di un minore e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo dal 2022, avrebbe maltrattato la moglie convivente anche in presenza del figlio minorenne, sottoponendola ad un regime di vita vessatorio, tale da renderle la vita familiare impossibile.

Nel corso delle liti ormai quotidiane l’indagato in una occasione spinse la moglie su una stufa mordendola ripetutamente ed in un’altra occasione la colpì violentemente con una padella. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei suoi genitori con il divieto di utilizzo di sistemi telefonici e telematici nonché con l’applicazione degli strumenti elettronici di controllo (braccialetto elettronico).

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati