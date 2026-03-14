La picchia con la padella e morde la moglie davanti al figlio, arrestato nel Napoletano

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Nella giornata di ieri, i carabinieri di Pimonte hanno posto agli arresti domiciliari con l’applicazione degli strumenti elettronici di controllo, un 37enne Pimontese per maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto di averli commessi in presenza di un minore e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo dal 2022, avrebbe maltrattato la moglie convivente anche in presenza del figlio minorenne, sottoponendola ad un regime di vita vessatorio, tale da renderle la vita familiare impossibile.

Nel corso delle liti ormai quotidiane l’indagato in una occasione spinse la moglie su una stufa mordendola ripetutamente ed in un’altra occasione la colpì violentemente con una padella. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei suoi genitori con il divieto di utilizzo di sistemi telefonici e telematici nonché con l’applicazione degli strumenti elettronici di controllo (braccialetto elettronico).

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