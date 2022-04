“La pizza migliore al mondo è in Emilia”, il presidente della Regione fa infuriare i napoletani

A quanto pare, la pizza premiata come “migliore del mondo” sembrerebbe provenire dall’Emilia Romagna, precisamente da Scandiano. A comunicarlo alla nazione è il fierissimo presidente di regione emiliano Stefano Bonaccini, con un post su Instagram. Ma sarà davvero così?

La pizza migliore del mondo è davvero emiliana?

La notizia farà sicuramente storcere il naso ai napoletani che da sempre vantano il primato sulla qualità della pizza. Anche se, forse, dopo la pizza con l’ananas, quella col pepperoni e – addirittura – con i bastoncini findus, ci avranno fatto l’abitudine. Ma non tutto è perduto. Infatti, Paolo Moccia, vincitore della competizione internazionale, è emiliano solamente d’adozione. Le sue radici, non a caso, affondano nella patria della pizza: la Campania. Moccia è nato e cresciuto a Tramonti, in Costiera Amalfitana. A questo punto sorge spontanea la domanda: potrà davvero considerarsi emiliana la pizza migliore del mondo? La vittoria è del pizzaiolo o della pizza? Detto ciò, l’affermazione secondo la quale la pizza migliore al mondo provenga da Scandiano, circa 26mila abitanti, in provincia di Reggio Emilia parrebbe forse un po’ imprecisa.

Stefano Bonaccini e il suo post su Instagram

Quel che è certo è che Paolo Moccia ha aperto lì il suo locale, la pizzeria “Da Orlando” di Cà de Caroli ed è la sua la pizza che si è aggiudicata. Ed è proprio quello che riferisce Stefano Bonaccini nel suo post su Instagram: “La miglior pizza al mondo? È quella di Paolo Moccia, scandianese di adozione che ha conquistato il Campionato Mondiale della Pizza 2022. Provenienti da tutto il mondo i 750 partecipanti della competizione internazionale“.