Pizza con i bastoncini di pesce in vendita al supermercato, il prodotto indigna i napoletani

Sembra quasi un ‘Pesce d’aprile‘ ma si tratta, invece, della realtà. In Germania un ragazzo di nome Andreas Stullen avrebbe chiesto – tramite Twitter e Twitch – una pizza con bastoncini di pesce. Qualcuno fiuta l’affare, precisamente Dr Oetker, ovvero una multinazionale tedesca che qui conosciamo come Cameo e anche Capitan Iglo, da noi nota come Capitan Findus.

Qualcuno, in vista del primo aprile, ha pensato al famoso scherzo che si usa per la ricorrenza. In realtà, però, la pizza è stata effettivamente messa in commercio. Su Twitter, difatti, il giovane streamer ha postato una ‘edizione limitata’ (si, sullo scatolo c’è scritto proprio così) della pietanza decisamente insolita e richiesta da lui stesso.

Pizza con bastoncini di pesce: si tratta di una trovata ‘commerciale’?

Resta da capire, dunque, se si tratta di una trovata di marketing o meno. Il prodotto dovrebbe essere disponibile dal primo aprile (la data coincide con quella del pesce d’aprile) ma solo in Germania. Un disco di pasta, sei bastoncini, salsa di pomodoro, Edam e spinaci sono gli ingrediente per comporre il piatto che, sicuramente, farà discutere qualcuno. Specie in terra partenopea.

Peoples, morgen vormittag steht basteln & brunchen aufm Plan. Ich fange mit dem Porsche Diesel Junior 108 von @RevellGermany an und wir testen, was @an_dy_wand da für ne Pizza Produziert hat #Fischstaebchenpizza 10 Uhr 👉🏼 https://t.co/dd9bdmiojx#twitch #StreamAcademy #TwitchDE pic.twitter.com/rMb2bzqYHb — n3ckarmann (@n3ckarmann) March 26, 2022



Max Steuernagel, Ristorante brand manager del brand, si è detto entusiasta del fatto di aver creato la ricetta a seguito delle richieste del web. Questa, difatti, è la prima volta che una pizza viene creata soddisfano il ‘desiderio’ di uno streamer.