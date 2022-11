La storia di Alessandra Romano a Le Iene, la giornalista non pagata dal Pd per il suo lavoro

La giornalista Alessandra Romano accusa il Pd di Napoli di esserle debitori di circa 9mila euro di “stipendi arretrati” come addetta stampa del partito. Un partito, quello dei democrat, che almeno a chiacchiere ha sempre avuto un “occhio di riguardo” per i lavoratori ma che di fatto, nel caso della giornalista Romano, non si è comportato di certo in modo adeguato.

L’esperienza come addetta stampa

Alessandra Romano, nota giornalista di Melito, ha lavorato come addetta stampa per il Pd Napoli per quattro anni. Ciò che fa discutere è lo scivolone del Pd sul mancato pagamento di una sua dipendente. Il caso di Alessandra Romano è finito anche su ‘Le Iene‘.

Nell’intervista la giornalista spiega il suo ruolo nel partito e le problematiche che ne sono derivate. La Romano era addetta stampa del Pd di Napoli; partecipava agli eventi dando una mano, qualora fosse necessario, con foto e video. Una “bella esperienza lavorativa” come lei stessa definisce, almeno all’inizio. Le cose infatti si complicano per la giornalista e la “bella esperienza” svanisce. La giornalista ha infatti deciso di interrompere il lavoro al Pd di Napoli dando le dimissioni nel 2018. Alessandra Romano decide infatti di comunicare le sue dimissioni al segretario di turno per il mancato pagamento delle fatture dal 2017.

Le accuse al Pd Napoli

Dopo le varie giustificazioni che il partito dava alla Romano alle sue richieste di pagamento quest’ultima si vede costretta a portare il Pd in Tribunale. Il giudice, dopo aver analizzato i fatti, decide nel 2019 che il partito deve alla donna 9.622 euro ma la “lotta” della Romano non finisce qui. Il Pd infatti fa ricorso sostenendo che la giornalista avrebbe prima dovuto richiedere la conciliazione alla camera di commercio. Il ricorso viene accettato ma alla conciliazione saranno presenti solo la giornalista ed il suo avvocato per il Pd non si presenterà nessuno.

Il partito che si professa così vicino ai lavoratori pare essere scivolato proprio su una sua dipendente. I vari rappresentanti del partito però evadono dalle domande a riguardo. A parlare della questione però ai microfoni de ‘Le Iene’ è il segretario del Pd di Napoli Marco Sarracino che, nonostante la versione discordante della storia rispetto a quella della Romano, promette: “la questione verrà sanata“.

Ed infatti la giornalista annuncia l’accordo trovato sui social: “Chi mi legge da un po’ e coloro che mi conoscono sanno perfettamente di una brutta storia che mi riguarda e della quale ho spesso raccontato anche qui. È una vicenda relativa a crediti da lavoro che finalmente oggi, dopo anni, sta conoscendo la conclusione. L’ annosa questione dei compensi professionali non liquidati da parte del Partito Democratico di Napoli sarà risolta nei prossimi giorni. Ho incontrato il segretario napoletano neo deputato, il quale mi ha garantito avrebbe trovato una soluzione al problema. Ebbene, oggi, dopo poco più di 10 giorni da allora, l’On. Marco Sarracino – unico dirigente di partito con il quale ho avuto confronti costanti sull’argomento in oltre 4 anni – ha formulato una proposta che ritengo ragionevole ed utile a mettere un punto alla faccenda”