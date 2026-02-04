Ladri di futuro ad Acerra, raid vandalico al Secondo Circolo Didattico

PUBBLICITÀ

Ancora un episodio di vandalismo ai danni di una struttura scolastica ad Acerra. Nella notte ignoti hanno preso di mira il plesso dell’infanzia del Secondo Circolo Didattico, provocando danni significativi alla struttura. A rendere noto l’accaduto è stato il sindaco Tito d’Errico attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Episodi simili si sono già verificati in passato, alimentando preoccupazione e indignazione nella comunità scolastica e tra i cittadini. L’ennesimo atto vandalico colpisce uno dei luoghi più delicati e simbolici della città: la scuola dell’infanzia, spazio dedicato alla crescita, al gioco e alla serenità dei più piccoli.

Il primo cittadino, insieme all’Assessore alle Politiche Scolastiche Milena Petrella e a nome dell’intera Amministrazione comunale, ha espresso una dura condanna per quanto accaduto:

“Si tratta di un atto vile e inaccettabile – ha dichiarato il sindaco d’Errico – che colpisce uno dei luoghi più preziosi della nostra comunità. Attentare al sorriso e alla spensieratezza dei bambini è un gesto indegno”.

Il sindaco ha inoltre ribadito la fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine, impegnate quotidianamente sul territorio, auspicando che i responsabili vengano individuati e assicurati quanto prima alla giustizia. “È necessario – ha aggiunto – mettere da parte odio e rancori e riscoprire il valore del rispetto, del senso civico e dell’amore per il bene pubblico e per la nostra amata Acerra”.

L’Amministrazione comunale ha infine espresso la propria vicinanza alla comunità scolastica, assicurando il massimo impegno affinché la scuola continui a essere un luogo sicuro e sereno per tutti i bambini. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine.