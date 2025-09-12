PUBBLICITÀ

Furto all’interno della Cappella Sansevero, nel cuore di Napoli. L’allarme è scattato alle 4.30 della mattinata di ieri, giovedì 11 settembre.

Ladri in azione nella Cappella Sansevero a Napoli, portati via soldi e pc

I ladri hanno forzato la saracinesca e sono penetrati negli uffici che ospitano la biglietteria della Cappella Sansevero, proprio di fronte al celeberrimo “Cristo velato”. Come rivelato da “Repubblica Napoli”, le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato un uomo a volto coperto che si aggirava all’interno del locale, spingendo i responsabili ad avvertire immediatamente la polizia.

In strada, ad attendere il malvivente c’era un complice a bordo di un motorino. Allertati dalla sirena dell’allarme, i due sono riusciti a fuggire pochi istanti prima dell’arrivo delle pattuglie, portando con sé un bottino magro ma comunque significativo: 200 euro in contanti custoditi in cassa e quattro computer. La denuncia è stata formalizzata ieri, mentre gli investigatori hanno avviato le indagini partendo proprio dalle riprese interne ed esterne alla biglietteria.

«Si è svolto tutto nel modo più efficiente possibile – spiega Maria Alessandra Masucci, presidente e direttrice del Museo – il sistema di allarme ha funzionato facendo partire le telefonate ai numeri di reperibilità, ci siamo accorti immediatamente della presenza dell’intruso e le forze dell’ordine sono arrivate subito tanto da mettere in fuga i malviventi». La presidente ha sottolineato come, nonostante l’episodio, il sistema di sicurezza abbia reagito correttamente e il personale sia intervenuto con tempestività.