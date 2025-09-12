Ladri in azione nella Cappella Sansevero a Napoli, portati via soldi e pc

PUBBLICITÀ
Di Nicola Avolio
Furto all’interno della Cappella Sansevero, nel cuore di Napoli. L’allarme è scattato alle 4.30 della mattinata di ieri, giovedì 11 settembre.

I ladri hanno forzato la saracinesca e sono penetrati negli uffici che ospitano la biglietteria della Cappella Sansevero, proprio di fronte al celeberrimo “Cristo velato”. Come rivelato da “Repubblica Napoli”, le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato un uomo a volto coperto che si aggirava all’interno del locale, spingendo i responsabili ad avvertire immediatamente la polizia.

In strada, ad attendere il malvivente c’era un complice a bordo di un motorino. Allertati dalla sirena dell’allarme, i due sono riusciti a fuggire pochi istanti prima dell’arrivo delle pattuglie, portando con sé un bottino magro ma comunque significativo: 200 euro in contanti custoditi in cassa e quattro computer. La denuncia è stata formalizzata ieri, mentre gli investigatori hanno avviato le indagini partendo proprio dalle riprese interne ed esterne alla biglietteria.

«Si è svolto tutto nel modo più efficiente possibile – spiega Maria Alessandra Masucci, presidente e direttrice del Museo – il sistema di allarme ha funzionato facendo partire le telefonate ai numeri di reperibilità, ci siamo accorti immediatamente della presenza dell’intruso e le forze dell’ordine sono arrivate subito tanto da mettere in fuga i malviventi». La presidente ha sottolineato come, nonostante l’episodio, il sistema di sicurezza abbia reagito correttamente e il personale sia intervenuto con tempestività.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

