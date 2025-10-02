Ladri scatenati a Secondigliano, due raid in pochi minuti: “Abbiamo paura”

PUBBLICITÀ

Nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre, a Secondigliano, nei pressi di via Vicinale Cupa dell’Arco, una banda di ladri ha tentato di introdursi in un appartamento. I malviventi sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla, ma poco dopo avrebbero colpito un’altra abitazione nelle vicinanze, dove sarebbero stati rubati denaro, profumi, oro e persino elettrodomestici per un valore di circa 20mila euro.

La donna che ha denunciato l’episodio racconta: “A noi nulla… solo parolacce. Ma ci è mancato pochissimo… forse solo 20 secondi”. Il marito, nel tentativo di difendere la famiglia, si è ferito a una mano rompendo un vetro: “Questa volta mio marito si è squartato una mano, la prossima volta? Ho tre bambini di quasi quattro anni… e se si fossero svegliati?”.

La residente ha spiegato di aver cercato di tranquillizzare i figli piccoli la mattina successiva: “Ho mentito ai miei bambini per tutelare la loro spensieratezza, non potevo dirgli che il loro papà per difenderci ha preso a cazzotti un vetro fino a romperlo”.

La famiglia non ha subito danni agli infissi: secondo quanto riferito, i ladri sarebbero riusciti a introdursi nelle abitazioni senza lasciare segni di effrazione.