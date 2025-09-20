Ladro mascherato da Gigi D’Alessio, l’ironia di Clementino: “Genio assoluto!”

PUBBLICITÀ

Un pugile stabiese di 26 anni, Andrea Izzo, è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile locale dopo un inseguimento notturno a Castellammare di Stabia.

Il giovane, a bordo di una Jeep rubata con targa alterata, non si è fermato all’alt dei militari e ha tentato la fuga. L’inseguimento si è concluso in via Cupa Varano, dove Izzo ha abbandonato l’auto cercando di scappare a piedi. Raggiunto dai carabinieri, li ha aggrediti colpendoli con violenza, sfruttando le sue doti da pugile professionista. Nonostante le lesioni riportate, i militari sono riusciti a bloccarlo.

All’interno della vettura sono stati rinvenuti arnesi da scasso e tre maschere raffiguranti il volto del cantante Gigi D’Alessio, verosimilmente utilizzate per ingannare le telecamere di sorveglianza. Sul retro delle maschere era presente anche una dedica autografa dell’artista, scritta in occasione di un concerto a cui Izzo aveva partecipato.

La vicenda, dal tono surreale, ha suscitato numerose reazioni sui social. Tra queste quella del rapper Clementino, che ha commentato ironicamente: “va be genio assoluto! volo altissimo! con la maschera di fratm Giggino”. Izzo è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario.