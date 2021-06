Ruba Smart ma non sa usare il cambio automatico, scappa su una moto e cade: arrestato a Napoli

Non era un ladro proprio ‘sveglio’, quello arrestato dai carabinieri stanotte a Napoli. Si tratta di un 35enne di Ercolano, che nella notte ha minacciato con un coltello il conducente di una Smart. Quando quest’ultimo è sceso dall’auto, il malvivente ha tentato la fuga che, però, non è riuscita a causa del cambio automatico.

Il secondo tentativo

Dopo il tentativo fallito, allora, il ladro decide di darsi alla fuga, fin quando non si ritrova davanti due giovani in sella ad uno scooter. A quel punto decide di minacciare anche loro, ma le sua abilità di guida su un ciclomotore non sono poi così alte: l’uomo, infatti, è scivolato e caduto poco dopo. I carabinieri non hanno avuto troppi problemi nell’arrestare il 35enne, trasportato successivamente in carcere.

Le altre notizie | Furti in casa, la polizia lancia l’allerta: “Attenti al trucco della colla”

L’arrivo dell’estate e la partenze per i luoghi di vacanza spinge molti malviventi a tentare il furto nelle case vuote. La polizia di Stato ha lanciato l’allarme attraverso la sua pagina social: “Ci sono giunte segnalazioni di tentativi di furto in casa. Se vi capita di vedere della colla sulla serratura del vostro appartamento fate attenzione e chiamateci. La tecnica è usata per sapere se qualcuno è in casa o meno. Se quando tornano per fare il colpo la colla è ancora sul nottolino, per i ladri è il segnale che in quell’appartamento non è rincasato nessuno e possono tentare l’ingresso“.

E’ necessario tener presente che i ladri in genere agiscono ove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, un alloggio momentaneamente disabitato. Un ruolo fondamentale assume altresì la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le vostre abitazioni. In qualunque caso ricordate che il Numero Unico per le Emergenze è il 112. Poi, ovviamente, le regole base come tenere chiusa la porta, l’installazione di dispositivi antifurto. Si consiglia anche di attivare l’allarme quando si esce e di mettere solo il cognome sui citofoni.