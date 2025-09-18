PUBBLICITÀ
Latitante di Marano stanato in Spagna, è a capo di un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti

Redazione Internapoli
Sant Julià de Ramis è appena fuori Girona, pochi chilometri dal centro della cittadina catalana, 108 da Barcellona.

2000 anime circa, circondata dal verde e sfiorata da una grossa autostrada. Un luogo ideale per trascorrere la latitanza.

Lo sapeva bene Vittorio Raiola, 34enne di Marano, considerato vicino al clan Orlando Polverino Nuvoletta. Considerato a capo di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, Raiola si è reso irreperibile dal 6 agosto dello scorso anno, quando si è sottratto ad una misura cautelare che annoverava tra gli indagati 32 persone.

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA partenopea, non hanno mai smesso di indagare. Grazie alla preziosa collaborazione della polizia Nazionale Spagnola, i militari sono riusciti a ricostruire le maglie relazionali del 34enne, risalendo al luogo dove si nascondeva. Supportata dalla rete @ON finanziata dalla Commissione Europea, guidata dalla Direzione Investigativa Antimafia italiana ed in coordinamento con la DCSA, l’indagine ha consentito di rintracciare e arrestare il latitante.

Quando la polizia iberica, indirizzata dai Carabinieri, l’ha scovato, Raiola era appena uscito con una donna e un cittadino spagnolo da una struttura ricettiva dove si era registrato sotto falso nome.

E’ ora in attesa di estradizione, ristretto in un carcere catalano.

