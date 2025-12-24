PUBBLICITÀ
Lavoratori in nero e cibo avariato, chiuso negozio “fuorilegge” a Giugliano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Oggi, alla Vigilia di Natale, l’attenzione delle forze dell’ordine, volta alla contrasto dell’illegalità e alla tutela della salute dei consumatori, è più alta che mai. Ecco perché a Giugliano gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca della Polizia di Stato, unitamente a quelli della Polizia Municipale, al personale di Enel e dell’Asl Napoli 2 Nord (competente sul territorio) hanno controllato un negozio in città, scoprendo numerose irregolarità.

Nella fattispecie, nel corso dell’ispezione, gli operatori hanno riscontrato la presenza di una tonnellata di prodotti alimentari in pessimo stato di conservazione: il cibo è stato sequestrato. Inoltre, nell’esercizio commerciale erano presenti due lavoratori non in regola, mentre è stata accertata la costruzione di un manufatto abusivo, adibito a veranda.

Pertanto, al termine dell’attività di controllo, gli agenti di polizia hanno proceduto a denunciare il proprietario del negozio alla competente Autorità Giudiziaria per commercializzazione di sostanze alimentari non conformi alle normative igienico-sanitarie e per abusi edilizi.

L’uomo ha ricevuto anche sanzioni pecuniarie che ammontano, complessivamente, a 18mila euro. Infine, è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

