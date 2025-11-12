Lavori in via Appia, l’ennesima promessa: “Cantiere chiuso il 30 novembre”

PUBBLICITÀ

Si è svolta presso il Comune di Giugliano, una riunione operativa alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’EAV – Ente Autonomo Volturno, insieme ai sindaci di Giugliano, Mugnano e Sant’Antimo.

Durante l’incontro sono stati definiti tempi e modalità di completamento delle opere relative al collettore fognario nel tratto compreso tra via Colonne e via Appia, parte integrante dell’intervento denominato “Miano–Piscinola–Mugnano–Aversa Centro, collettore fognario 2° stralcio”. Secondo l’ultimo cronoprogramma trasmesso dall’impresa concessionaria, la chiusura della concessione è fissata per dicembre 2025, mentre i cantieri ancora attivi verranno completati entro il 30 novembre 2025, con la restituzione delle aree ai Comuni competenti.

PUBBLICITÀ

L’EAV ha inoltre confermato il proprio impegno nel rispetto dei tempi previsti e la piena collaborazione con i Comuni coinvolti, sottolineando l’importanza di un coordinamento costante con il territorio per garantire una gestione efficiente delle opere infrastrutturali. “Il nostro obiettivo – fanno sapere dall’Ente – è assicurare una chiusura puntuale e un completamento in sicurezza delle lavorazioni, a beneficio dei cittadini e della viabilità locale”. E’ quanto si apprende da una nota diffusa dalla società.