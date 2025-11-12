PUBBLICITÀ
Lavori in via Appia, l’ennesima promessa: “Cantiere chiuso il 30 novembre”

Si è svolta presso il Comune di Giugliano, una riunione operativa alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’EAV – Ente Autonomo Volturno, insieme ai sindaci di Giugliano, Mugnano e Sant’Antimo.

Durante l’incontro sono stati definiti tempi e modalità di completamento delle opere relative al collettore fognario nel tratto compreso tra via Colonne e via Appia, parte integrante dell’intervento denominato “Miano–Piscinola–Mugnano–Aversa Centro, collettore fognario 2° stralcio”. Secondo l’ultimo cronoprogramma trasmesso dall’impresa concessionaria, la chiusura della concessione è fissata per dicembre 2025, mentre i cantieri ancora attivi verranno completati entro il 30 novembre 2025, con la restituzione delle aree ai Comuni competenti.

L’EAV ha inoltre confermato il proprio impegno nel rispetto dei tempi previsti e la piena collaborazione con i Comuni coinvolti, sottolineando l’importanza di un coordinamento costante con il territorio per garantire una gestione efficiente delle opere infrastrutturali. “Il nostro obiettivo – fanno sapere dall’Ente – è assicurare una chiusura puntuale e un completamento in sicurezza delle lavorazioni, a beneficio dei cittadini e della viabilità locale”. E’ quanto si apprende da una nota diffusa dalla società.

