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L’emergenza Epatite A a Napoli sembra ormai rientrata e le ultime analisi effettuate nelle acque di Bacoli confermano la negatività delle cozze all’infezione. Ad annunciarlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Le cozze nei fondali di Bacoli sono negative all’epatite A, la verità dopo le nuove analisi

Lo scorso febbraio, l’ASL avrebbe riscontrato la presenza del virus HAV, quello responsabile dell’Epatite A, nel mare di Bacoli. Di qui la sospensione delle attività nel tratto di mare interessato. Un’analoga situazione è stata rilevata anche a Nisida e Varcaturo dove sono risultati 7 casi positivi di cozze e uno di ostriche.

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“Nessuno ve lo ha detto ma sono arrivati i risultati delle nuove analisi effettuate ai mitili nel lago Fusaro e sono risultate tutte negative all’Epatite A. Tutte. Manteniamo massima cautela, però è davvero una bella notizia” – ha annunciato il primo cittadino di Bacoli comunicando i dati aggiornati.

“Sono gli stessi campioni che risultarono positivi qualche settimana fa. Erano il 15% del totale. Il restante 85% dei campioni esaminati, già risultarono negativi. Ora si sono nuovamente esaminati i mitili che erano risultati positivi. E, pur restando nelle acque del lago Fusaro, non riscontrano contaminazione. Non si sono mossi di lì. Erano e sono nel bacino lacustre. E sono negativi. Ed è una notizia buona”.

“Perché se questo lago fosse inquinato, gli esami avrebbero nuovamente dato esito positivo. Ma c’è di più. Si è scoperto che quei mitili contaminati provenivano da altre regioni d’Italia e da altri paese d’Europa. Presi da altri luoghi, e calati nelle acque del Fusaro. Presi da altre zone, e portati a crescere a Bacoli. Bisognerà capire, quando sono arrivate qui, se fossero già positive all’epatite“.

“Andremo fino in fondo. Intanto, in sinergia con Asl Napoli 2 Nord, Regione Campania, Istituto Zooprofilattico, Arpa Campania e tutti gli enti scientifici e di controllo, stiamo continuando il monitoraggio. Perché tanto è stato fatto per la salubrità della flora e della fauna del lago Fusaro. Liberazione delle foci, lavori alle fogne, controlli agli scarichi abusivi, pulizia dei fondali. Senza sosta. Ma tanto ancora dobbiamo fare. E ve ne racconteremo a breve”.

“Hanno effettuato le analisi anche alle cozze in mare aperto a Bacoli ed hanno dato esito negativo all’Epatite A. Tutte negative. C’è chi ha voluto scaricare su Bacoli la diffusione dell’Epatite A. Ma non è così. E difenderemo la città, le attività commerciali, i mitilicultori e la comunità tutta, in ogni sede. Lo faremo con ogni energia”.

“Vi chiedo di aiutarci a diffondere queste notizie. Certo. Nessuno deve e vuole abbassare la guardia. Anzi. Siamo attentissimi, sempre di più. Ma non è possibile gettare la croce su un paese. Non ve lo consentiremo. Non lo permetteremo a nessuno. Saremo sul pezzo finché non verrà fatta piena chiarezza. Insieme, supereremo anche questa. Un passo alla volta”.