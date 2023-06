Le tante donne di Silvio Berlusconi, due sono napoletane: i matrimoni, i flirt e le storie segrete

PUBBLICITÀ

Non ha mai nascosto il suo amore per le donne, amore che ha spesso raccontato anche in maniera goliardica, anche troppo, con barzellette spinte. Amore che gli sono costati anche processi, come quello di Ruby.

Silvio Berlusconi – scomparso a 86 anni il 12 giugno – non si è risparmiato niente né a livello politico né, tantomeno, a livello personale, scegliendo di accompagnarsi a donne ufficiali, ufficiose e segrete che lo hanno portato al centro delle cronache mondane (e giudiziarie) e che, in termini economici, gli sono costati, secondo quanto riportato dal Corriere qualche anno fa, un esborso di almeno 75 milioni di euro, dei quali 46 alla sua seconda moglie Veronica Lario e 20 alla sua ex fidanzata Francesca Pascale.

Le tante donne di Silvio Berlusconi

La prima moglie è Carla Elvira dall’Oglio, sposata nel 1965 dopo un anno di fidanzamento e madre dei suoi figli Marina e Pier Silvio. La lasciò per stare con Miriam Raffaella Bartolini, meglio conosciuta con il nome d’arte di Veronica Lario, attrice di 20 anni più giovane di lui che, a detta di Berlusconi, riesce a folgorarlo «come un fulmine» durante la rappresentazione del Magnifico Cornuto al Teatro Manzoni (di sua proprietà). Per lei Berlusconi pone fine al matrimonio con Elvira – era il 1985 – senza nessun polverone. La seconda vita di Silvio Berlusconi inizia nel 1990 con il matrimonio con Veronica, dal quale nascono tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Un rapporto sereno per oltre 10 anni con Veronica Lario, poi dal 2007 in poi fuoriescono una serie di notizie private su presunti rapporti di Berlusconi con diverse donne dello spettacolo. Le cose, per un po’, si calmano, ma non per molto.

La partecipazione al diciottesimo compleanno di Noemi Letizia scoperchia un vaso di Pandora che, nel giro di poco tempo, tira fuori un giro di ragazze giovanissime, di veline e di escort (Patrizia D’Addario su tutte) che porta ancora una volta Veronica a intervenire fino alla richiesta di divorzio arrivata dopo lo scandalo dei party a Villa Certosa e il caso Ruby Rubacuori, spacciata per la «nipote di Mubarak». Le ragazze-immagine chiamate ad abbellire le cene galanti del Presidente diventano un tormentone sul quale i legali della Lario insistono fino a un accordo multi-milionario che ha trovato una risoluzione definitiva solo negli ultimi anni.

Dopo di lei, i riflettori sono tutti puntati sulla sua nuova fiamma, Francesca Pascale, 35enne napoletana che Silvio Berlusconi conosce nel 2009 in occasione di un comizio chiedendole il numero di telefono. Si frequentano, lei si trasferisce ad Arcore e ufficializzano la relazione nel 2012. Tra le donne che gli sono state affianco, Pascale è sicuramente quella che si espone di più: parla dei diritti civili, interviene negli affari politici del compagno e fa sentire la sua voce fino alla separazione annunciata nel marzo 2020. A innescare la crisi è Marta Fascina, calabrese, 30 anni, un passato come collaboratrice dell’ufficio stampa del Milan e sua compagna nel periodo del lockdown, trascorso nell’assoluto riserbo. Schiva, riservata, Fascina è anche l’ultima donna a essere stata vicina al Cavaliere. Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono sposati? Non proprio: come era stato specificato nei giorni scorsi, il matrimonio tra il Cavaliere, 85 anni, la parlamentare azzurra, 32, legati da tre anni, non aveva valore legale, ma solo simbolico.