L’estorsione dell’estetista al suo medico: “13mila euro o dico a tua moglie che siamo amanti”

Tenta di estorcere denaro al suo medico minacciandolo di svelare la loro relazione alla moglie. Accade in Campania: lei, un’estetista 42enne di Montesarchio ha avanzato la ‘richiesta’ al professionista beneventano che, però, l’ha denunciata e fatta arrestare.

Secondo l’accusa la donna si era recata un paio di mesi fa, presso lo studio del medico e al di là delle prestazioni professionali ne era scaturita un relazione sentimentale. Dopo un po’ di tempo, però, aveva chiesto al medico la cifra di 13mila euro per non rivelare alla moglie l’esistenza della loro breve relazione. Il tutto documentato dalle chat tra i due, dal contenuto molto chiaro, in cui faceva anche riferimento alla difficile situazione economica in cui si trovava e quindi alla necessità di ottenere il denaro. Chat che la vittima della tentata esotorsione ha presentato come prova in Questura durante la denuncia. Gli agenti della Mobile hanno quindi preparato una trappola per la donna. La richiesta iniziale di 13mila euro è stata ridimensionata a 1200 euro.

La donna, temendo di poter essere bloccata al momento in cui avrebbe ricevuto il denaro, aveva tentato farsi accreditare la somma sulla PostePay o, addirittura, in una busta a casa degli anziani genitori, chiaramente ignari di tutto. Alle fine la donna si è convinta a ritirare il denaro di persona ed è stato fissato l’appuntamento presso un centro commerciale di Montesarchio. Qui il medico ha consegnato una busta con il denaro alla donna con banconote in precedenza fotocopiate. A questo punto intervenivano gli agenti della Squadra Mobile che erano appostati nel centro commerciale bloccando la donna che, vistasi scoperta, spontaneamente ha consegnato la busta con il denaro.

La donna è finita ai domiciliari ma già ieri mattina dopo l’interrogatorio reso davanti al Gip, la misura è stata sostituita dall’obbligo di recarsi a firmare 4 volte la settimana presso i carabinieri.