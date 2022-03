L’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare diventa un centro d’accoglienza per i profughi ucraini

L’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare chiude e diventa punto d’accoglienza per i profughi Ucraini. Restano però attivi svariati punti vaccinali in tutta la Campania. Ad annunciarlo, spiegando l’importanza delle vaccinazione, è l’Asl Napoli 1.

Chiude l’Hub della Mostra d’Oltremare

“La chiusura del centro vaccinale di Mostra d’Oltremare non deve far pensare alla fine della circolazione del virus, la scelta rispecchia l’attuale fase pandemica” così viene annunciata la chiusura dell’hub. La speranza che dalla fase pandemica si passi a quella endemica continua e si regge sul rispetto delle regole vaccinali. “Una lenta e progressiva tendenza verso la fase endemica, che sarà possibile solo credendo sempre più nella vaccinazione” viene precisato. Importante ribadire la posizione dell’Asl Napoli 1 sulla campagna vaccinale: “Voglio che sia chiaro, l’asl Napoli 1 centro prosegue nel proporre con forza la vaccinazione a chi ancora non l’ha fatta, o la seconda e terza dose a chi deve ancora completare il ciclo vaccinale“.

Il vecchio hub della Mostra d’Oltremare diventerà un centro polifunzionale di servizi per accogliere coloro che scappano dall’Ucraina. Non si arresta però l’impegno dell’Asl nel promuovere la campagna vaccinale, e nel confermare la capacità di somministrazione giornaliera.

Il nuovo calendario degli hub vaccinali

La Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sarà operativa dalle ore 9 alle 14 dal 1 al 15 aprile. Il 2,7,9 e 14 l’hub chiuderà invece alle 13, le vaccinazioni proseguiranno fino alle 18 solo per i bambini dai 5 agli 11 anni . Il centro vaccinale dell’isola di Capri funzionerà nei giorni 7 e 14 aprile dalle ore 9 alle ore 13 per la fascia 12- over 80. Negli stessi giorni dalle 13.30 alle 16.30 si potranno vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni.

Gli orari dei distretti sanitari di base – Chiaia/San Ferdinando/Posillipo, Bagnoli/Fuorigrotta, Pianura/Soccavo, Arenella/Vomero, Chiaiano/Piscinola/Marianella, Stella/San Carlo all’Arena, Secondigliano/Miano/San Pietro a Patierno, Avvocata/Montecalvario/San Giuseppe Porto/Mercato Pendino, Ponticelli/Barra / San Giovanni a Teduccio, San Lorenzo/Vicaria/Poggioreale – sono dalle 9 alle 16.30 dal lunedi al venerdi. Mentre il sabato inizieranno alle 9 e si concluderanno alle 13.30.

I distretti sanitari pediatrici (bambini dai 5 agli 11 anni) saranno aperti alle vaccinazioni il mercoledì dalle ore 14 alle ore 18.