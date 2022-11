[Video]. Miss Porto Rico e Miss Argentina spose: “Ora tutti sappiano della nostra relazione”

Fabiola Valentín e Mariana Varela si sono sposate. Sono rispettivamente Miss Porto Rico 2020 e Miss Argentina 2019. L’annuncio delle avvenute nozze è arrivato sui rispettivi social con un video in cui compare la proposta e si vedono poi gli anelli al dito di entrambe.

«Dopo aver deciso di mantenere privata la nostra relazione, apriamo le porte a un giorno speciale». Il giorno è il 28 ottobre 2022 e non è casuale. In quella giornata, che è in Argentina nella settimana del pride, dell’orgoglio. Le nozze sono state celebrate nel Centro Judicial de San Juan di Puerto Rico.

Le due ragazze si sono conosciute all’edizione 2020 del concorso Miss Grand International, in Thailandia. Fabiola Valentín ha 22 anni, Mariana Varela, 26. Sono entrambe modelle. Non avevano finora reso pubblica la loro storia che è però tutta raccontata nel video che annuncia le nozze. Si vedono vacanze e baci, la proposta e gli anelli. «Grazie per tutto l’amore. Siamo molto felici e fortunate. Vi auguro che l’amore che ci offrite vi torni indietro moltiplicato. Grazie infinite», hanno risposto le due donne alle centinaia di commenti apparsi sotto le loro foto.