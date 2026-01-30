PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàLino Barbieri ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli
Attualità e SocietàInterStories Podcast

Lino Barbieri ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Lino Barbieri ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli
Lino Barbieri ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli
PUBBLICITÀ

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Lino Barbieri, noto comico e cabarettista napoletano. 

PUBBLICITÀ

Lino Barbieri, nasce a S. Antimo in provincia di Napoli nel ’67. Sin da piccolo mostra attitudini artistiche, al punto che, inizia ad esibirsi all’età di 13 anni, nelle feste di matrimoni e comunioni. A 17 anni, invece, è la volta delle piazze, su tutto il territorio campano e regioni limitrofe. A soli 22 anni, c’è il suo debutto nazionale sulle reti rai in e da li comincia un’inarrestabile avventura. Nel frattempo entra in banca, dalla quale si dimette, dopo appena 55 giorni. La voglia ed il desiderio di fare spettacolo, prevalgono, su tutto. E’ stata una delle rivelazioni di “Stasera mi butto”, la trasmissione della Rai che verso l’inizio degli anni ’90 lanciò una nuova generazione di imitatori che ancora imperversano sugli schermi delle tv di tutta Italia. Ha partecipato a trasmissioni di successo, quali “Il Bagaglino”, “Ricomincio da due”, “Stasera mi butto”, “Festival di Sanscemo”, “Torte in faccia”, “Tintarella di luna”, “Eccezziunale veramente” e tante altre… Lo ricordiamo per le parodie di Diego Armando Maradona, Riccardo Cocciante, Pino Daniele, Paolo Limiti ect. Insomma, un artista con la “A” maiuscola.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati