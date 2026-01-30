Lino Barbieri ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

PUBBLICITÀ

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Lino Barbieri, noto comico e cabarettista napoletano.

PUBBLICITÀ

Lino Barbieri, nasce a S. Antimo in provincia di Napoli nel ’67. Sin da piccolo mostra attitudini artistiche, al punto che, inizia ad esibirsi all’età di 13 anni, nelle feste di matrimoni e comunioni. A 17 anni, invece, è la volta delle piazze, su tutto il territorio campano e regioni limitrofe. A soli 22 anni, c’è il suo debutto nazionale sulle reti rai in e da li comincia un’inarrestabile avventura. Nel frattempo entra in banca, dalla quale si dimette, dopo appena 55 giorni. La voglia ed il desiderio di fare spettacolo, prevalgono, su tutto. E’ stata una delle rivelazioni di “Stasera mi butto”, la trasmissione della Rai che verso l’inizio degli anni ’90 lanciò una nuova generazione di imitatori che ancora imperversano sugli schermi delle tv di tutta Italia. Ha partecipato a trasmissioni di successo, quali “Il Bagaglino”, “Ricomincio da due”, “Stasera mi butto”, “Festival di Sanscemo”, “Torte in faccia”, “Tintarella di luna”, “Eccezziunale veramente” e tante altre… Lo ricordiamo per le parodie di Diego Armando Maradona, Riccardo Cocciante, Pino Daniele, Paolo Limiti ect. Insomma, un artista con la “A” maiuscola.