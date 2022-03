Lite in strada a Napoli, scende dall’auto e accoltella un 17enne alla schiena

Lunedì di terrore per un ragazzo di 17 anni ieri a Napoli. Il giovane era con alcuni parenti a passeggio per la città quando, dopo pranzo, mentre attraversava la strada, ha visto arrivare un’auto a forte velocità che rischiava di investirlo. Come si legge su Il Corriere del Mezzogiorno, ne è nata una lite sfociata poi in una pericolosa aggressione. L’uomo alla guida della vettura ha infatti estratto un coltello e colpito alla schiena il minorenne, per poi scappare subito via. Fortunatamente il 17enne non è in pericolo di vita, ma è stato costretto al soccorso e al successivo trasporto in ospedale.

Un altro giovane accoltellato a Ponticelli

L’escalation di violenza non si ferma purtroppo a quest’episodio. Sempre nel pomeriggio di ieri un altro minore è stato accoltellato a Napoli. Questa volta l’aggressione è scattata nel quartiere di Ponticelli. Il ragazzo, secondo quanto ha raccontato ai poliziotti, si stava recando a casa della sua fidanzata quando, due persone a bordo di uno scooter, si sono avvicinate aggredendolo verbalmente senza apparente motivo. Sempre secondo quanto si legge su Il Corriere, lo hanno poi colpito con un coltello, ferendolo in diverse parti del corpo. Il ragazzo è stato soccorso nella clinica Villa Betania.