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Lite per l’eredità al cimitero in Campania, botte durante la tumulazione del defunto

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Lite per l'eredità al cimitero in Campania, botte durante la tumulazione del defunto
Lite per l'eredità al cimitero in Campania, botte durante la tumulazione del defunto
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Momenti di forte tensione al cimitero di Ariano Irpino, dove una cerimonia di tumulazione è degenerata in una violenta rissa tra familiari del defunto. Alla base dello scontro ci sarebbero dissidi legati a questioni ereditarie.

Durante il parapiglia, il custode del camposanto è intervenuto nel tentativo di riportare la calma e richiamare tutti al rispetto del luogo, ma è stato a sua volta aggredito. A causa delle ferite riportate, è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane-Bellizzi per le cure del caso.

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La situazione ha reso necessario anche la chiusura temporanea del cimitero per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per ristabilire l’ordine. Al momento non risultano denunce formali legate all’accaduto.

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